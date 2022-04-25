Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

25.04.2022 23:01
Futbol: Hazırlık maçı

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine hazırlanan Türkiye, hazırlık maçında karşılaştığı Malta 18 Yaş Altı Milli Takımı'nı 2-0 mağlup etti.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine hazırlanan Türkiye, hazırlık maçında karşılaştığı Malta 18 Yaş Altı Milli Takımı'nı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Malta'da Ta'Qali Stadı'nda yapılan maçta ay-yıldızlıların gollerini 40. dakikada Ali Eren Ersungur, 90. dakikada ise Fırat Alpsoy kaydetti.

Karşılaşmayı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, tribünden takip etti.

17 Yaş Altı Milli Takımı, Malta ile 22 Nisan'da yaptığı ilk hazırlık maçında 2-2 berabere kalmıştı.

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Türkiye, Futbol, Milli, Malta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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