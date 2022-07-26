Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Hazırlık maçı

26.07.2022 22:08
Futbol: Hazırlık maçı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında La Liga 2 ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında La Liga 2 ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu.

Camilo Cano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Berkay Vardar, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 2. dakikasında Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Welinton'un savunmadan gönderdiği uzun topu takip eden Muleka, kaleci ile savunmanın anlaşmazlığında araya girerek meşin yuvarlağı şık bir aşırtmayla filelere gönderdi. İlk yarıda rakibine önemli pozisyon vermeyen Beşiktaş, hücumda gol dışında üretkenlikte güçlük çekti.

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Muleka- Cenk Tosun değişiklikleriyle başlayan Beşiktaş, 54. dakikada kalesinde golü gördü. Ceza sahasının sol çaprazından gelişen atakta topu önünde bulan Guridi, düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünün ardından 59. dakikada Boyd-Oğuzhan Akgün, Gedson Fernandes- Emirhan İlkhan, Welinton- Emrecan Uzunhan değişiklikleri yapan siyah-beyazlılar, 66. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Sol taraftan ceza sahasına yerden uzun pas olarak kullanılan serbest vuruşta Miguel de La Fuente, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve İspanyol ekibi 2-1 öne geçti.

76. dakikada Ghezzal-Emirhan Delibaş, Salih Uçan-Kartal Kayra Yılmaz, Weghorst-N'Koudou değişiklikleri yapılırken, 79. dakikada siyah-beyazlı takımın yeni transferi Romain Saiss, Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk kez bir hazırlık maçında görev aldı.

Siyah-beyazlı ekip, İspanya kampındaki son hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1 yenildi. Beşiktaş, ilk hazırlık maçında da Wolverhampton Wanderers'a 3-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 12. dakikada hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi
Kaynak: AA

Deportivo Alaves, Beşiktaş, La Liga, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:42 İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım, Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış
21:15 Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:55 Üsküdar'da cinayet: 10 yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından "Son kez görüşelim" diyerek çağırdığı eski kız arkadaşını silahla öldürdü
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
19:44 Almanya'dan enerji sıkıntısı vurgu yapacak uygulama: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ışıkları akşamları kapatılacak
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 22:08:51. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement