Futbolda lisanslı kulüp sayısı 29'a çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbolda lisanslı kulüp sayısı 29'a çıktı

Futbolda lisanslı kulüp sayısı 29\'a çıktı
22.06.2026 23:33  Güncelleme: 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Kulüp Lisans Kurulu, en üst 3 ligdeki kulüplerin başvurularını değerlendirerek 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısının 21'den 29'a yükseldiğini açıkladı.

Profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı ilk değerlendirmelerinde Süper Lig'den Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor, Turkcell Kadın Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına UEFA lisansı vermişti.

Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig'den Iğdır FK, Çorum FK ve Manisa FK, Nesine 2. Lig'den Batman Petrolspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, 68 Aksaray Belediyespor ve 1461 Trabzon FK'nın Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Lisanslarla ilgili ikinci kez toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Trendyol 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrum Futbol Kulübü, Nesine 2. Lig'den Aliağa Futbol, Muş Spor, Altınordu ve Ankara Demirspor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için para cezası keserek ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.

Böylelikle, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükselmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda lisanslı kulüp sayısı 29'a çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Tünelde ortalık savaş alanı Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu Tünelde ortalık savaş alanı! Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Yüksekova’da görsel şölen: Devasa yarım ay Yüksekova'da görsel şölen: Devasa yarım ay
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı

23:48
Osimhen’e beklenen rekor teklif geldi
Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi
23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
20:47
Yılanların dansı kameralara yansıdı
Yılanların dansı kameralara yansıdı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 00:11:08. #7.12#
SON DAKİKA: Futbolda lisanslı kulüp sayısı 29'a çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.