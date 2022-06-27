Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edildi, maç aralarında da bu mesaj verilmeye devam edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Futbol, Göle, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol müsabakasında, Jandarmadan 'Kadına Şiddete Hayır' pankartı - Son Dakika

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