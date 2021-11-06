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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

06.11.2021 15:40
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi KaradorukBeypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Diarrassouba (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Eray Ataseven (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 46 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Diarrassouba (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Eray Ataseven (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 46 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram (Dk. 74 Erkam Reşmen), Ali Keten, Abdurrahman Canlı

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba, Landel (Dk. 85 Mehmet Özcan), Akabueze (Dk. 68 Pucko), Doğan Can Davas (Dk. 68 Kerim Avcı), Guido Koçer (Dk. 58 Levent Ayçiçek), Keny

Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinde), Dk. 51 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 5 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, 0-0 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Mustafa Kemal Atatürk, Eray Ataseven, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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