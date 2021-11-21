Royal Hastanesi Bandırmaspor - Kocaelispor: 1-0

STAT: 17 Eylül HAKEMLER: Caner Ak, Ali Can Alp, Özcan SultanoğluROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, DosSantos, Lokman Gör( Dk. 60 Alpay)Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas( Dk. 72 Guido Koçer)Akabueze(Dk. 85 Kerim Avcı) Caner Cavlun, Levent Ayçiçek( Dk.

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