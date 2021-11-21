Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer