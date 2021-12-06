Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Balıkesirspor: 0

88. dakikada Pinto'nun sol kanattan verdiği pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mehmet Murat Uçar bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

59. dakikada ceza sahası sol çaprazından buluştuğu topla içeriye kadar sokulan Ankaragüçlü Ariyibi'nin şutunda top direkten döndü.

56. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Balıkesirsporlu Bilalli, içe kadar sokulduktan sonra şutunu gönderdi. Kosovalı oyuncunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

45+4. dakikada ceza sahası sol çaprazından gelen topla buluşan Zahid, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1 - 0

36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ariyibi'nin vuruşunda kaleci Atilla yaptığı kurtarışla topun ağlara gitmesini engelledi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü , sahasında konuk ettiği Balıkesirspor 'u 2-0 mağlup etti.

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