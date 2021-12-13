Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Manisa FK- Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor (Menemen İlçe)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.00 Adanaspor- İstanbulspor (Yeni Adana)