Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kocaelispor: 1-0

STAT: Ümraniye Şehir
HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Şener, Murat TemelBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic (Dk. 65 Oğuz Gürbulak), Onur Ayık (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 72 Napoleoni), Bammou (Dk. 74 Del Valle)KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları - Mehmet Taş, Diogo, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Omolo (Dk. 27 Alpay Çelebi), Yiğit Ali Bayrak, Benhur Keser, Diop, PereiraGOL: Dk. 90+1 (P) Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor) - Omolo, Benhur Keser, Pereira, Atila Turan (Kocaelispor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, kendi sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Kaynak: DHA
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