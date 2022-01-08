Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Mehmet Murat Uçar, İshak Çakmak (Dk. 58 Abdullah Durak), Ali Kaan Güneren (Dk. 58 Şahverdi Çetin), Chahechouhe (Dk. 72 Geraldo), Zahid, Cem Ekinci (Dk. 82 Alperen Babacan)
Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal, Gökhan Akkan, Rotman, Ferhat Öztorun, Safa Kınalı, Diack, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Aykut Çeviker-Dk. 90+2 İbrahim Has), Ahmet Yazar, Bardhi (Dk. 79 İsmail Konuk), Onay Kutay Kurt (Dk. 60 Selçuk Alibaz)
Gol: Dk. 90+2 Alperen Babacan (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 77 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Ali Kaan Güneren, Dk. 48 Yasin Güreler, Dk. 56 Zahid, Dk. 90+3 Alperen Babacan (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Tuzlaspor'u 1-0 yendi.
Kaynak: AA
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