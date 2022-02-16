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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.02.2022 16:32
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Ramazan Keleş, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer DemirAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah (Dk 90+2 Taha Batuhan Yayıkçı), Uzdodimma (Dk. 81 Vusal Isgandarlı), Olawoyin, Ali Yavuz Kol (Dk.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ramazan Keleş, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah (Dk 90+2 Taha Batuhan Yayıkçı), Uzdodimma (Dk. 81 Vusal Isgandarlı), Olawoyin, Ali Yavuz Kol (Dk. 81 Aykut Çeviker), Hamza Gür (Dk. 72 Manaj)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Birol Parlak, Doğa İşeri, Kore, Nwankwo, Otoo (Dk. 46 Ambrose), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Hüseyin Karabey), Bilalli (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Kethevoama (Dk 70 Cumali Bişi)

Goller: Dk. 8 Hamza Gür, Dk. 47 Ali Yavuz Kol, 90+2 Birol Parlak (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Ambrose (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Doğa Eşeri, Dk. 62 Sedat Dursun (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

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Mehmet Tayfun, Deniz Turgut, KEÇİÖRENGÜCÜ, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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