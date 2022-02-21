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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.02.2022 22:11
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi KaradorukAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Kubilay Aktaş (Dk. 40 Metehan Yılmaz), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 76 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Kenan Fakılı (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Kubilay Aktaş (Dk. 40 Metehan Yılmaz), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 76 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Kenan Fakılı (Dk. 46 Ahmet Dereli), Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 69 Yusuf Can Esendemir)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Dk. 88 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk. 76 Osmajic), Mulumba, Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 70 Guido Koçer), Landel (Dk. 88 Bentley), Keny

Goller: Dk. 25 Keny, Dk. 90+4 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kürşad Sürmeli, Dk. 46 Volkan Fındıklı, Dk. 60 Metehan Yılmaz (Altınordu), Dk. 62 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Bandırmaspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Bandırmaspor: 2 Bandırmaspor: 0-2 Bandırmaspor: 0-2

Metin Kubilay, Erdi Dikmen, Oğuz Kağan , Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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