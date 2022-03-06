Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

06.03.2022 15:43
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Burak Cansız, Suat GüzBeypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 82 Bertu Alican Özyürek), Gökhan Karadeniz (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Burak Cansız, Suat Güz

Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 82 Bertu Alican Özyürek), Gökhan Karadeniz (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk. 86 Kemal Rüzgar), Emin Bayram, Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı, Balaj

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Alaskarov (Dk. 74 Ofosu), Bifouma, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Mert Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Türk), Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 69 Eren Güler), Pedro, İsmail Yüksek (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu)

Goller: Dk. 42 Bifouma (Beypiliç Boluspor), Dk. 58 Zalazar (Bursaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Balaj, Dk. 66 Roshi (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Dk. 72 Tugay Kacar, Dk. 82 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Beypiliç Boluspor ile Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1 Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle kutlandı Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Karadeniz, Eray Ataseven, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:50:31. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement