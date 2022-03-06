Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Burak Cansız, Suat Güz
Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 82 Bertu Alican Özyürek), Gökhan Karadeniz (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk. 86 Kemal Rüzgar), Emin Bayram, Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı, Balaj
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Alaskarov (Dk. 74 Ofosu), Bifouma, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Mert Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Türk), Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 69 Eren Güler), Pedro, İsmail Yüksek (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu)
Goller: Dk. 42 Bifouma (Beypiliç Boluspor), Dk. 58 Zalazar (Bursaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 54 Balaj, Dk. 66 Roshi (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Dk. 72 Tugay Kacar, Dk. 82 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Beypiliç Boluspor ile Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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