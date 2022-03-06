Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

06.03.2022 18:14
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: KocaeliHakemler: Volkan Bayarslan, Baran Eraslan, Mehmet KapluhanTuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi (Dk. 79 Tayfun Aydoğan), Diack, Ezeh, Erhan Kartal (Dk. 46 Samet Asatekin), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 33 Safa Kınalı - Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Baran Eraslan, Mehmet Kapluhan

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi (Dk. 79 Tayfun Aydoğan), Diack, Ezeh, Erhan Kartal (Dk. 46 Samet Asatekin), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 33 Safa Kınalı - Dk. 74 Metincan Cici), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Ahmet Yazar)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 23 Okan Erdoğan), Eslem Öztürk (Dk. 81 Cajic), İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber (Dk. 70 Muammer Sarıkaya), Ferhat Yazgan, Ethemi (Dk. 70 Rroca), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin)

Goller: Dk. 12 Ethemi, Dk. 25 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 İsmail Konuk, Dk. 89 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 80 Ferhat Yazgan (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

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İstanbulspor: 0-2 İstanbulspor: 0-2

Volkan Bayarslan, Tayfun Aydoğan, Baran Eraslan, İsmail Konuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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