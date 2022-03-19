Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

19.03.2022 20:59
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Mehmet Türkmen, Kemal Mavi, Kemal ElmasNasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 88 Mahmut Akan), Ba (Dk. 81 Cem Çelik) Cisse, Batuhan Kırdaroğlu (Dk.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Kemal Mavi, Kemal Elmas

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 88 Mahmut Akan), Ba (Dk. 81 Cem Çelik) Cisse, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 68 Toni Gomes), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat (Dk. 88 Kehinde)

Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Emin Bayram, Bülent Cevahir, Berk Yıldız (Dk. 61 Bertu Alican Özyürek), Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 55 Kemal Rüzgar), Kasongo, Gökhan Karadeniz (Dk. 61 Arda Hilmi Şengül), Bregu (Dk. 81 Novak)

Goller: Dk. 21 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 47 Oğuzhan Çapar, Dk. 52 Cisse (NasaDoge Menemenspor), Dk. 59 Kasongo, Dk. 83 Kemal Rüzgar (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 57 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Cisse (NasaDoge Menemenspor), Dk. 65 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+5 Bülent Cevahir (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında NasaDoge Menemenspor, Beypiliç Boluspor'u 3-2 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Menemen'de Ramazan dayanışması Menemen'de Ramazan dayanışması

Mehmet Türkmen, Cem Çelik, Menemen, Himmet, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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