Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.03.2022 15:46
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Adem Cinek, Gökhan Memişoğlu, Nurettin Dinçer DemirManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 71 Yasin Pehlivan), Diallo (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek, Gökhan Memişoğlu, Nurettin Dinçer Demir

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 71 Yasin Pehlivan), Diallo (Dk. 71 Okan Eken), Gakpa, Hakan Barış (Dk 90+3 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk. 85 Sousa), Ozegovic (Dk. 71 Tabekou)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 61 Şahverdi Çetin), Abdullah Durak, Geraldo (Dk. 61 Chahechouhe), Zahid (Dk 73 Ali Kaan Güneren), Mehmet Murat Uçar (Dk. 61 Ariyibi), Owusu (Dk. 46 Eren Derdiyok)

Goller: Dk. 55 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 5 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 79 Landre, Dk. 83 Yasin Pehlivan, Dk. 86 Sousa, Dk. 90 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 87 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1 Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1 Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1 Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1

Nizamettin Çalışkan, Gökhan Memişoğlu, Yasin Pehlivan, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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