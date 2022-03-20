Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.03.2022 15:52
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Bersan DuranRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (90+2 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 90+2 Akabueze), Mehmet Özcan, Landel (Dk. 71 Osmajic), Levent Ayçiçek (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Bersan Duran

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (90+2 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 90+2 Akabueze), Mehmet Özcan, Landel (Dk. 71 Osmajic), Levent Ayçiçek (Dk. 71 Kerim Avcı), Doğan Can Davas (Dk. 82 Beykan Şimşek), Keny

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Samet Asatekin (Dk. 67 Erhan Kartal), Ferhat Öztorun, Posmac, Rotman, Bardhi (Dk. 80 Tayfun Aydoğan), Metincan Cici (Dk. 46 Ahmet Yazar), Diack, Ezeh, Safa Kınalı (Dk. 46 Onat Kutay Kurt)

Goller: Dk. 36 Levent Ayçiçek, Dk. 68 Caner Cavlun, Dk. 86 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 70 Bardhi (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Keny, Dk. 78 Okan Alkan, 90+4 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 22 Ezeh, Dk. 84 Rotman, 90+3 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor'u 3-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 1 Bandırmaspor'a yeni stat için başlatılan kampanyada 5 bin imzaya ulaşıldı Bandırmaspor'a yeni stat için başlatılan kampanyada 5 bin imzaya ulaşıldı

Gökhan Değirmenci, Muhammet Yumak, Bandırmaspor, Okan Alkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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