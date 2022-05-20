Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.05.2022 22:19
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Bersan DuranAltaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 65 Hakan Çinemre), Erdal Akdarı, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu), İlhan Depe (Dk. 76 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Bersan Duran

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 65 Hakan Çinemre), Erdal Akdarı, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu), İlhan Depe (Dk. 76 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 49 Asım Hamzaçebi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 48 Turaç Böke)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş (Dk. 46 Erkan Anapa), Ufuk Budak, Aykut Demir (Dk. 67 Yakup Kırtay), Batuhan Artarslan, Gökhan Kardeş (Dk. 46 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç, Shala, Ahmet Canbaz (Dk. 84 Muhammed Emin Yavaş), Malle, Alican Özfesli, Rosheuvel (Dk. Eyüp Oskan)

Goller: Dk. 19 Oğuz Yılmaz, Dk. 25 Gökhan Süzen, Dk. 42 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+3 Okan Derici (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Abdulkadir Sünger, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 BB Erzurumspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 BB Erzurumspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0
Kaynak: AA

Hakan Çinemre, Gökhan Süzen, Oğuz Yılmaz, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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