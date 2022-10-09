Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

09.10.2022 15:32
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Sancaktepe 15 TemmuzHakemler: Caner Ak, Muhammet Yumak, Mehmet AkıncıkTuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 68 Erol Can Akdağ), Bünyamin Yürür, Yahaya, Mata (Dk. 68 Bilal Başacıkoğlu-Dk. 82 Savic), Muhammed Demirci (Dk.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Caner Ak, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 68 Erol Can Akdağ), Bünyamin Yürür, Yahaya, Mata (Dk. 68 Bilal Başacıkoğlu-Dk. 82 Savic), Muhammed Demirci (Dk. 46 Süleyman Luş), Adeniyi

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Kubilay Aktaş (Dk. 69 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz, Emircan Gürlük (Dk. 75 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 75 Safa Kınalı), Ali Dere, Ahmet Dereli (Dk. 86 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 63 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 31 Mustafa Emre Can (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kubilay Aktaş, Dk. 90+2 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 13 Cisse (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Muhammet Yumak, Sancaktepe, Emre Can, Akdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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