Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

25.04.2022 22:43
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta yapılan 2 karşılaşmayla sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta yapılan 2 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde 34. haftanın kapanış gününde Tuzlaspor, Adanaspor'u, Yılport Samsunspor da Altınordu'yu konuk etti.

Günün ilk maçında Tuzlaspor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Haftanın kapanış müsabakasında ise 2-1'lik skorla gülen taraf Samsun temsilcisi oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren lider MKE Ankaragücü ile ikinci Bereket Sigorta Ümraniyespor, haftayı galibiyetle kapatarak son 4 haftaya girilirken önemli bir avantaj yakaladı.

Başkent temsilcisi 3. sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 11 puanlık fark yakaladı. Ümraniyespor ise Bandırmaspor ile farkı 8 puana çıkardı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Bursaspor-Altaş Denizlispor: 1-0

Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor: 1-0

Kocaelispor- Manisa FK: 2-1

İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Balıkesirspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Tuzlaspor-Adanaspor: 4-1

Yılport Samsunspor-Altınordu: 2-1

Puan durumu

1. Lig'de tamamlanan 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. MKE ANKARAGÜCÜ33206753282566
2. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR32196754312363
3. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR321741147291855
4. İSTANBULSPOR321661054381654
5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32159851361554
6. EYÜPSPOR321312748381051
7. MANİSA FK33137133938146
8. TUZLASPOR32129113833545
9. ADANASPOR33128133737044
10. YILPORT SAMSUNSPOR311110104741643
11. GENÇLERBİRLİĞİ32126143646-1042
12. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ32118133842-441
13. ALTINORDU32132173955-1641
14. KOCAELİSPOR32117143343-1040
15. ALTAŞ DENİZLİSPOR32116153848-1039
16. BEYPİLİÇ BOLUSPOR32108143440-638
17. NASADOGE MENEMENSPOR32813113950-1137
18. BURSASPOR3298153446-1235
19. BALIKESİRSPOR3233262363-4012

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmalar şöyle:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1 Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor

MKE Ankaragücü, Samsunspor, Tuzlaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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