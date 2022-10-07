Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.10.2022 20:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Osman Gökhan BilirGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Toşca, Jevtovic, Pekhart, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal, Maxim, KitsiouAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Onyekuru, Assombalonga,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Toşca, Jevtovic, Pekhart, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal, Maxim, Kitsiou

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Onyekuru, Assombalonga, Belhanda, Akintola, Ndiaye, Emre Akbaba, Svensson, Rodrigues

Sarı kart: Dk. 8 Semih Güler (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

23. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim'in pasıyla topu önünde bulan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kontrol etti.

27. dakikada orta sahada başlayan Adana Demirspor atağında ceza alanı çizgisi üzerinde bulunan Emre Akbaba, topu sol köşedeki Assombalonga'ya verdi. Assombalonga'nın pasında topla buluşan Belhanda'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde topla buluşan Onyekuru'nun şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında Sagal'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden Maxim, meşin yuvarlağı Figueiredo'ya bıraktı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

45. dakikada orta sahada gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Onyekuru'nun yakın mesafeden şutundan Tosça meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Günay Güvenç, Samet Çavuş, Maxim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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