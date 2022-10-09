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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.10.2022 22:14
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ÖzkaraFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 76 Alioski), İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Serdar Dursun), Emre Mor (Dk. 76 Rossi), Valencia (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 76 Alioski), İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Serdar Dursun), Emre Mor (Dk. 76 Rossi), Valencia (Dk. 90+10 Serdar Aziz), Pedro (Dk. 88 Batshuayi)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Caulker), Biraschi, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk. 52 Nicholas), Jimmy Durmaz, Shukurov (Dk. 82 Diagne), Kouassi, Borini, Colley (Dk. 73 Burak Kapacak)

Goller: Dk. 9 Crespo, Dk. 28, Dk. 62 ve Dk. 73 (Penaltıdan) Valencia, Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 16 ve Dk. 66 (Penaltıdan) Borini, Dk. 24 Kouassi, Dk. 83 Burak Kapacak (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 27 Salih Dursun, Dk. 58 Shukurov Dk. 71 Nicholas, Dk. 71 Pirlo (Teknik Direktör), Dk. 79 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 55 Crespo (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki maç, sarı-lacivertlilerin 5-4 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarının 60. dakikasında penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası önünde Crespo'ya gönderdiği pasında top Caner Erkin'in eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi.

62. dakikada sarı-lacivertliler penaltı golüyle öne geçti. Valencia'nın penaltı vuruşunda top sağ kale direği üstünden ağlarla buluştu: 3-2

64. dakikada bu kez konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önündeki Kouassi'nin ara pasına koşan Borini'nin topuna Altay yatarak müdahale etmek istedi. Elle müdahale sonrası Borini'nin yere düşmesi üzerine hakem penaltı kararı verdi.

66. dakikada Borini'nin penaltı vuruşunda top kalenin sağ tarafından ağlara yöneldi ve konuk ekip beraberliği yakaladı: 3-3

71. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Ceza sahası önünde şutunu çeken Valencia'nın topunu Nicholas eliyle kesti. Hakem VAR incelemesinden sonra penaltıya hükmetti.

73. dakikada Valencia, ilk penaltı vuruşunu yaptığı gibi aynı sağ köşeye gönderdiği topla takımını öne geçirdi: 4-3

83. dakikada Karagümrük bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışında Caner Ergin topu ceza sahasına gönderdi. Caulker'in kafayla yükselttiği top Szalai'den sekip arka direğe yöneldi. Burada bekleyen Burak Kapacak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-4

90+2. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin şutunda topu kaleci zorlukla kontrol etti.

90+5. dakikada ev sahibi ekip bulduğu golle bir kez daha öne geçti. Szlai'nin kendi yarı alanından ileriye doğru havadan yönlendirdiği topu, ceza sahası içinde bekleyen Batshuayi, sağ ayağıyla iyi kontrol edip soluna aldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 5-4

Karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 5-4 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Fatih Karagümrük: 5-4 Fatih Karagümrük: 5-4 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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