Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.10.2022 16:36
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal GölenVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 90+1 Salih Dursun), Ozdoev, Nicholas (Dk. 75 Adnan Uğur), Kouassi, Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 90+1 Salih Dursun), Ozdoev, Nicholas (Dk. 75 Adnan Uğur), Kouassi, Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 75 Diagne)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak (Dk. 46 Adekugbe), Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 46 Saint-Louis), Aabid (Dk. 88 Varga), El Kaabi, Lobjanidze (Dk. 63 Atsu), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 63 Ze Luis)

Goller: Dk. 36 Caulker, Dk. 45+3 Borini, Dk. 90+6 Diagne (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 11 Jimmy Durmaz, Dk. 38 Nicholas, Dk. 81 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 81 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

51. dakikada Kouassi'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın dokunduğu topu kaleci Erce Kardeşler çıkardı.

53. dakikada Borini'nin ceza sahasının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

90+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Ozdoev, ceza sahasında Vranjes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Volkan Bayarslan, Fatih Karagümrük, Salih Dursun, Jimmy Durmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı
16:45 Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
15:58 Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 18:19:07. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement