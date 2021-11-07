Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Cherif Ndiaye, Lourency, Jahovic (Dk. 15 Tijanic)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Serdar Gürler, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 39 Michalak), Endri Çekiçi, Cikalleshi
Gol: Dk. 25 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Yalçın Kayan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Arslanagic (Göztepe), Dk. 37 Bytyqi, Dk. 45+9 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında sol kanattan Yalçın'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
11. dakikada Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Lourency'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde meşin yuvarlakla buluşan Yalçın'ın şutunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.
23. dakikada Endri Çekiçi'nin pasıyla topla buluşan Skubic'in sert şutunda, direğe çarpan top üstten auta çıktı.
25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in yaptığı ortada arka direkte boş durumda bulunan Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
45+6. dakikada sağ taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk önce gol kararı veren hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda elle müdahale olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü İttifak Holding Konyaspor, 1-0 üstün bitirdi.
Kaynak: AA
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