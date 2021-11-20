Üye Girişi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

20.11.2021 18:18
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Dk. 88 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Flavio, Suleymanov (Dk. 61 Champness), Diabate, Sergio (Dk.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır,  Bahattin Duran, Tarık Ongun GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Dk. 88 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Flavio, Suleymanov (Dk. 61 Champness), Diabate, Sergio (Dk. 73 Erol Can Akdağ), Doukara (Dk. 46 Balde) ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk. 24 Awuku), Mustafa Eskihallaç, Chouaiar, Aabid, Mallan, Karim Hafez, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Mert Miraç Altıntaş) GOL: Dk. 70 Diabate (P) (GZT Giresunspor)SARI KARTLAR: Kerim Hafez, Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 70'inci dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 mağlup etti. 10'uncu dakikada Giresunspor sol taraftan Zeki ile korner kullandı, defansın uzaklaştıramadığı topu çizgi üzerinde kontrol eden Flavio'nun şutu az farkla üstten auta gitti.45+1'inci dakikada Adem Büyük'ün cezasahası çizgisine yakın bölgede Aziz Behich'e, müdahalesi ile kazanılan faul atışında topu kullanan Suleymanov'un vuruşunda kaleci Ertaç tehlikeyi önlemeyi başardı.İlk yarı 0-0 sona erdi.54'üncü dakikada Balde kaleci Ertaç'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı verildi. 57'nci dakikada Diabate'nin pasında topla buluşan Balde'nin yerden şutu kale direğinin yanından dışarıya gitti. 61'inci dakikada Aziz Behich'in soldan ortaladığı topa yükselen Sergio'nun kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti. 69'uncu dakikada ceza sahasında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topa Zeki Yavru sert vurdu, rakibin eline çarptı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada topun başına geçen Diabate meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 78'inci dakikada Kerim Hafez'in ortasında savunmadan dönen topu Semih Kaya sol kanattaki Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun ortası Perez'den döndü, ceza sahası dışında tekrar topla buluşan Mustafa Eskihellaç topu sert vuruşla ağlara gönderdi ancak mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.83'üncü dakikada Mallan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk sağına giden topu son anda çeldi.90+3'üncü dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası sol ön çaprazından sert şutu üst kale direğine çarparak oyun alanına tekrar geri döndü. Karşılaşmayı Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

- Giresun
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Cüneyt Çakır, Giresunspor, Zeki Yavru, Okan Kocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Katil sorguda her şeyi anlattı: Öldürmeyi planlamıştım 18:40 Katil sorguda her şeyi anlattı: Öldürmeyi planlamıştım Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
18:47 Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız
18:34 Araçlarından inip para topladılar
18:21 İyi haber: İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
18:19 "Dayı: Bir Adamın hikayesi" filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor
18:09 Sergen Yalçın tüm silahlarını sahaya sürdü! Alanyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:09 Emre Belözoğlu'nun başarısı: Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti
18:08 Eskişehir'de SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
18:06 İtfaiye erinin başına gelmedik kalmadı: Kediyi kurtarmak isterken kendisi düştü
17:58 Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze
17:56 Yargı'nın kıskanç savcısı Pars, uyuşturucu müptelası mı?
Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız         
18:48
Araçlarından inip para topladılar Araçlarından inip para topladılar         
18:34
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 18:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement