Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor- Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir- Altay: Ümit Öztürk
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü- İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük- Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Mete Kalkavan
Kaynak: AA
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