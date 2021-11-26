Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Ömer Tevfik Özkoç

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Altay maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

20. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında altıpas önündeki Okaka'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

30. dakikada ev sahibi ekibin buluğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla sağ kanatta bulunan Gulbrandsen, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Altıpas önündeki Okaka, markaj altında olmasına rağmen yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, orta noktayı gösterirken, gerçekleştirilen VAR incelemesi sonucunda Gulbrandsen'in ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.

38. dakikada Altay savunmasının hatasında top, ceza sahası önündeki Okaka'da kaldı. İtalyan futbolcunun ceza sahasına girerek karşı karşıya vuruşunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.