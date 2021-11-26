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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.11.2021 22:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Ömer Tevfik ÖzkoçMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 79 Deniz Türüç), Gulbrandsen (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Ömer Tevfik Özkoç

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 79 Deniz Türüç), Gulbrandsen (Dk. 66 Visca), Chadli (Dk. 89 Atabey Çiçek), Okaka

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel (Dk. 79 Erhan Çelenk), Poko, Thiam, Rodriguez (Dk. 79 Zeki Yıldırım), Pinares (Dk. 68 Ahmed Rayan, Dk. 90+3 Deniz Kadah), Bamba

Sarı kartlar: Dk. 49 Aleksic, Ndayishimiye (Maç bittikten sonra) (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Thiam, Dk. 81 Zeki Yıldırım (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği İzmir temsilcisi Altay ile 0-0 berabere kaldı.

62. dakikada Aleksic'in orta sahanın sağından ceza sahasına gönderdiği uzun ortada savunma arkasına sarkan Berkay Özcan'ın uygun durumdaki kafa vuruşu etkisiz kaldı ve kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada Aleksic'in ceza yayı içinden şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak topu uzaklaştırdı.

71. dakikada Visca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

73. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Visca, pasını penaltı noktası üzerindeki Aleksic'e verdi. Bu oyuncu, sağ ayağıyla çıkardığı şutta topu ters kanattan auta attı.

77. dakikada Caiçara'nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, kaleci Lis bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

86. dakikada Erhan Çelenk'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Murat Akça'nın kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.

Müsabaka, golsüz sona erdi.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından 5'te 5 yapan turuncu-lacivertli takım, ilk kez puan kaybetti.

Altay'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Berkay Özcan, Ümit Öztürk, Deniz Türüç, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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