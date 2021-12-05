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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.12.2021 14:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş ElbilYukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Thiam, GavranovicFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Güray Vural, Fredy, Doğukan Sinik, Mukairu, Amilton

Goller: Dk. 11 ve Dk. 16 (Penaltıdan) Thiam (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 14 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlarlar: Dk. 19 Poli, Dk. 45+5 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+5 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada Amilton'un çizgiye inerek sağ kanattan yaptığı ortaya Güray Vural'ın arka direkte vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Hosseini'nin kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına koşu yapan Thiam, penaltı noktası üzerinde topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikadaki Kayserispor atağında Thiam'ın ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Poli'nin eline çarptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

16. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada rakibiyle mücadelesinde yerde kalan Gavranovic, Veysel Sarı'ya çelme taktı. 14. dakikadan da bir kartı bulunan Gavranovic, bu pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

41. dakikada Güray Vural'ın sol kanatta yerden sert ortasında, Amilton ve Mukairu ceza sahası içinde topa dokunamayınca, konuk ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, Veysel Sarı, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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