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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.12.2021 20:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal YılmazAltay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Pinares, BambaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Trondsen, Denswil, Siopis, Edgar, Berat Ayberk Özdemir, Abdülkadir...

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Pinares, Bamba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Trondsen, Denswil, Siopis, Edgar, Berat Ayberk Özdemir, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Hamsik, Cornelius

Gol: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 25 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 35 Poko (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay-Trabzonspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamlandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Altay atağında, Pinares'in pasına hareketlenen Kappel, sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği topu savunma oyuncuları ceza alanı dışına gönderdi.

21. dakikada sağ kanattan Pinares'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bamba'nın kafa vuruşunda, Uğurcan kaleye giden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada uzak mesafede Zeki Yıldırım'ın düşürülüşüyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Murat Akça'nın şutunda, Uğurcan topu kornere çeldi.

33. dakikada Altay öne geçti. Poko'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cebrail Karayel, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı güzel vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

44. dakikada sol kanattan Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topa sahip olan Berat'ın yaptığı vuruşta, savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Uğurcan Çakır, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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