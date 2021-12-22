Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Tuna
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Hakan Arslan (Dk. 45+1 Azubuike), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Jesus, Dokovic, Boldrin, Alper Potuk, Umar, Pohjanpalo
Sarı kart: Dk. 39 Alper Potuk (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
5. dakikada ilk tehlikeli atak Sivasspor'dan geldi. Rakip ceza alanı içinde topla buluşan Fajr'ın yarım volesinde top kalecinin solundan auta gitti.
13. dakikada Dokovic'in ara pasında kaleci Ali Şaşal Vural kalesinden çıkarak mutlak bir tehlikeyi önledi.
18. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında arka direkte topla buluşan Gradel'in şutunda, top kaleciden sekti. Pozisyonu takip eden Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
31. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Gradel'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.
33. dakikada sol kanattan rakip ceza sahsına giren Gradel, topu ceza yayı gerisinde duran arkadaşı Fajr'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
38. dakikada Fajr'ın rakip ceza yayının gerisinden çektiği şutta top kalecinin solundan az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı için sol çaprazdan plasesinde top az farkla auta gitti.
44. dakikada Umar'ın sağ kanattan ortasına Boldrin'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Kaynak: AA
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