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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.01.2022 17:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Süleyman ÖzayDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique, Leke JamesTrabzonspor: Uğurcan...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique, Leke James

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius

Goller: Dk. 20 Leke James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

5. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Bakasetas'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

14. dakikada Sivasspor atağında Kerem Atakan Kesgin, pasını ceza yayının gerisindeki Cofie'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, defansa çarparak uzaklaştı.

20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kaleci Uğurcan Çakır, topu elinden kaçırdı. Kale önünde Hüseyin Türkmen'e de çarpan meşin yuvarlak, Leke James'in önüne düştü. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 1-0

24. dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Vitor Hugo'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, ceza alanında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

31. dakikada Visca'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

41. dakikada Hüseyin Türkmen'in şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu önledi. Kırmızı-beyazlı futbolcular, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Öte yandan, 6. dakikada hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için oyun durdu. Taraftarlar, 1 dakika boyunca Çalık'ı alkış ve tezahüratlarla andı.

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Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Ali Şaşal Vural, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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