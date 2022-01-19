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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.01.2022 20:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Puchacz), Hugo, Denswil, Berat Özdemir (Dk. 78 Siopis), Dorukhan Toköz (Dk. 78 Yunus Mallı), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Puchacz), Hugo, Denswil, Berat Özdemir (Dk. 78 Siopis), Dorukhan Toköz (Dk. 78 Yunus Mallı), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 31 Yusuf Erdoğan), Visca, Cornelius

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 90+2 Douglas), Zeki Yavru, Flavio, Sergio (Dk. 84 Sergen Piçinciol), Süleymanov, Diabete, Umut Nayır (Dk. 84 Balde)

Goller: Dk. 68 Umut Nayır (GZT Giresunspor), Dk. 79 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Dk. 70 Sergio, Dk. 90+5 Zeki Yavru (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile GZT Giresunspor ???????1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Okan Kocuk sol köşesine gelen topu yatarak güçlükle kornere çeldi.

59. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında, Cornelius'un indirdiği topu Bakesatas yerden kaleye gönderdi ancak Okan Kocuk, yatarak topa sahip oldu.

65. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden gelişine sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

66. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Diabete'nin yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

68. dakikada GZT Giresunspor, golü buldu. Aziz Eraltay'ın sol taraftan yerden pasında, altıpas içinde Umut Nayır, dokunarak topu filelere gönderdi: 0-1.

72. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk, topu yatarak kontrol etti.

79. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sağ taraftan ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un şık kafa vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'un sağından filelerle buluştu: 1-1.

81. dakikada Peres'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, bu kez top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

84. dakikada Puchacz'ın soldan ortasında, Cornelius'un kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, güçlükle direk dibinden topu çeldi.

90+2. dakikada Cornelius ile altıpas içinde mücadeleye giren Perez, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyon izleyen hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan Kocuk, ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı. Tekrar VAR uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, ceza alanına erken girilmesi nedeniyle penaltıyı tekrarlattı.

90+7. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında, kaleci Okan Kocuk, bu kez sağ tarafına yatarak topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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Mustafa Emre Eyisoy, Hüseyin Türkmen, İbrahim Çağlar, Alper Ulusoy, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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