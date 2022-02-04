Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Attamah), Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Cardoso), Mane (Dk. 89 Ramazan Civelek), Emrah Başsan, Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Bertolacci (Dk. 84 Kemen)
Atakaş Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Boudjemaa (Dk. 46 El Kaabi), Lobjanidze (Dk. 70 Soliman), Traore (Dk. 76 Kamara), Emre Kaplan (Dk. 56 Falette), Burak Öksüz, Diouf, Saint Louis
Goller: Dk. 24 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 46 Mane, Dk. 62 Emrah Başsan, Dk. 69 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor), Dk. 51 Saint Louis, Dk. 71 Falette, Dk. 90+3 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kaplan, Dk. 58 Traore (Atakaş Hatayspor)
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi.
46. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan sağ taraftan ceza sahasına girip topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Mane, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
51. dakikada Hatayspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saint Louis'in düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 2-1
62. dakikada Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. Kaleci Munir'in pasında topla buluşan Diouf ile girdiği ikili mücadelede İbrahim Akdağ topu çalıp pasını Gavranovic'e verdi. Gavranovic'in vuruşunda, kaleciden dönen topu Emrah Başsan ağlarla buluşturdu.
69. dakikada Kayserispor farkı 3'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1
71. dakikada Hatayspor, ikinci golünü buldu. Traore, meşin yuvarlağı Falette'e aktardı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Falette, topu ağlarla buluşturdu: 4-2
90+3. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soliman'ın vuruşunda kaleye yönelen topa kafasıyla dokunan Diouf, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-3
Karşılaşma, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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