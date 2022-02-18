Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.83 Phiri), Holmen, Ponck, Cemali Sertel (Dk.46 Eren Albayrak), Baiano, Fernandes, Sabo (Dk.62 Boyd), Yusuf Sarı, Boldrin (Dk.75 Bolasie), Pohjanpalo (Dk.61 Cisse)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk.88 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk.89 Aleksiç), Tolgay Ciğerci, Serdar Gürler (Dk.18 Deniz Türüç), Trezeguet (Dk.88 Guldbrandsen), Pizzi (Dk.63 Salih Uçan), Okaka
Goller: Dk. 34 ve 52 Trezeguet (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Dk.38 Fernandes, Dk.56 Baiano (Çaykur Rizepsor) Dk.45+1 Okaka, Dk.45+3 Duarte, Dk.83 Salih Uçan, Dk.90+2 Deniz Türüç) (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Ligin 26. hafta karşılaşmasında, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir mücadelesi, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
52. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Trezegeut'in yerden pasında Tolga Ciğerci'nin vuruşunda Eren Albayrak'ın uzaklaştırmak istediği top Trezeguet'in önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
60. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in plase vuruşunda, sağına iyi uzanan kaleci volkan Babacan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
87. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Phiri'nin ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Karşılaşma, İstanbul ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: AA
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