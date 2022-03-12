Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.03.2022 16:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Bilal GölenAltay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Thaciano, Rodriguez, Pinares, PaixaoÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi, Hadadi, Karim Hafes,...

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Thaciano, Rodriguez, Pinares, Paixao

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi, Hadadi, Karim Hafes, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Nshimirimana (Dk. 45 Donsah), Chouiar, Kenan Özer, Dicko

Gol: Dk. 44 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Nshimirimana, Dk. 18 Azubuike, Dk. 41 Karim Hafes (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Kenan Özer'in pasıyla ceza sahasına giren Mustafa Eskihallaç, Murat Akça'yı geçerek kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

21. dakikada Kappel'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Pinares'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada Kappel'in şutunda top üstten auta çıktı. Bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine Karim Hafes'in Cebrail Karayel'e yaptığı müdahaleyi tekrar izleyen hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi.

Atışı 42. dakikada kullanan Paixao'nun şutunda kaleci Ertaç'ın kurtardığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla penaltı atışını tekrar izleyen Erkan Özdamar, Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu oyuncuların penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiğini tespit etti ve tekrarlatma kararı verdi. Paixao'nun 44. dakikada bir kez daha kullandığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

İlk 45 dakikalık bölüm Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Yeni Malatyaspor, Erkan Özdamar, Murat Akça, Cebrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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