Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.04.2022 21:27
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik ÖzkoçMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Trezeguet, OkakaÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Haddadi,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik Özkoç

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Trezeguet, Okaka

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Haddadi, Campi, Karim Hafez, Okechukwu, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah, Mounir, Tetteh

Gol: Dk. 26 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde Trezeguet arka direkte kafayı vurdu. Altıpas içine düşen topu kontrol eden Okaka yakın mesafeden şutunu attı. Kaleci Ertaç'tan dönen ve boşta kalan topa Berkay sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Trezeguet ceza sahasına girdi. Mısırlı oyuncunun ayağından açılan topu kapan Aleksic, sol çaprazdan yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Aleksic bir kez daha vurdu, Ertaç bu kez de meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Trezeguet'nin penaltı noktasına önüne yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçından notlar Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Yeni Malatyaspor, Volkan Babacan, Başakşehir, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
21:13 İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:55 Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun "Hükümlü hastaneye götürülmedi" iddialarını yalanladı
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi halkın iradesine bir darbedir
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
20:16 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı!
20:09 Almanya 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti! Rusya'dan cevap gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 21:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement