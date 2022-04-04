Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik Özkoç

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Trezeguet, Okaka

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Haddadi, Campi, Karim Hafez, Okechukwu, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah, Mounir, Tetteh

Gol: Dk. 26 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde Trezeguet arka direkte kafayı vurdu. Altıpas içine düşen topu kontrol eden Okaka yakın mesafeden şutunu attı. Kaleci Ertaç'tan dönen ve boşta kalan topa Berkay sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Trezeguet ceza sahasına girdi. Mısırlı oyuncunun ayağından açılan topu kapan Aleksic, sol çaprazdan yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Aleksic bir kez daha vurdu, Ertaç bu kez de meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Trezeguet'nin penaltı noktasına önüne yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.