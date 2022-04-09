Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.04.2022 17:21
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf BozdoğanÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Fernandes, Sabo, Boyd, Bolasie, Cisseİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Fernandes, Sabo, Boyd, Bolasie, Cisse

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Bytyqi, Çekiçi, Cikalleshi

Goller: Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 43 Bolasie (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Amilton (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 39 Holmen, Dk. 45+2 Sabo (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

23. dakikada ev sahibi ekibin gelişen atağında, Bolasie'nin savunmanın arkasına uzun pasında hareketlenen Cisse'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top üstten auta çıktı.

26. dakikada Konyaspor öne geçti. Amilton'un sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden gönderdiği pası, müsait durumdaki Skubic kontrol etti. Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top, ceza sahası sol çaprazındaki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ ayağı ile vurduğu meşin yuvarlak, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1

36. dakikada Skubic'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine pasında Oğulcan Ülgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

43. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Fernandes'in ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse, topu boş pozisyondaki Bolasie'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

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Ali Şansalan, Konyaspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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