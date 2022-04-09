Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.04.2022 18:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenGöztepe: Piric, Kerim Alıcı (Dk. 73 Jahovic), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Moubandje (Dk. 73 Atakan Çankaya), Tijanic, Obinna, Yalçın Kayan (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Göztepe: Piric, Kerim Alıcı (Dk. 73 Jahovic), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Moubandje (Dk. 73 Atakan Çankaya), Tijanic, Obinna, Yalçın Kayan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar, Lourency, Di Santo

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Emrah Başsan (Dk. 55 Cardoso), Campanharo (Dk. 90+1 Abdulkadir Parmak), Kemen, Thiam, Attamah, Mustafa Pektemek (Dk. 66 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 26 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 45 Di Santo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Moubandje (Göztepe), Dk. 27 Kemen, Dk. 65 Campanharo (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendi.

67. dakikada Soner'in sağ kanattan doğrudan kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung'un uzaklaştırmak istediği topla buluşan Di Santo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Cardoso'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Thiam'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Piric'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Tijanic'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Di Santo, Hosseini'ye rağmen şutunu çekti. Kaleci Lung topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine Di Santo'nun yerde kaldığı pozisyonu tekrar izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, müsabakayı devam ettirdi.

90+4. dakikada Di Santo'nun kafayla indirdiği topu kaleye göndermek isteyen Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı Yukatel Kayserispor, 2-1 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Komşuların su kavgası Komşuların su kavgası

Mustafa Sönmez, Kerim Alıcı, Yaşar Kemal, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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