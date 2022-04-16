Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja (Dk. 89 Erencan Yardımcı), Novais, Efecan Karaca (Dk. 71 Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Umut Güneş), Emre Akbaba, Candeias (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Eduardo (Dk. 58 Oğuz Aydın)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Floranus), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 62 Fredy), Fernando, Gökdeniz Bayrakdar, Adriano (Dk. 46 Ndao), Doğukan Sinik (Dk. 77 Poli), Wright (Dk. 77 Naldo)
Goller: Dk. 17 Wright, Dk. 40 ve 58 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 78 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Bünyamin Balcı, Dk. 37 Hakan Özmert, Dk. 86 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi.
58. dakikada Antalyaspor üçüncü golünü buldu. Veysel Sarı'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Awaziem göğsüyle kontrol etmek isterken arkaya kaçırdı. Antalyaporlu oyuncu Gökdeniz Bayrakdar, önüne düşen topu filelere gönderdi: 0-3.
75. dakikada sağ kanattan Floranus'un arka direğe çıkardığı topu Güray Vural çaprazdan voleyle kaleye gönderirken, direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
78. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini geçerek Tayfur Bingöl'e pasını verdi. Bu futbolcunun bekletmeden çıkardığı topu kontrol eden Diedhiou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
90. dakikada Alanyaspor'un orta alandan geliştirdiği atakta Umut Güneş'in ara pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak dışarı çıktı.
Karşılaşma konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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