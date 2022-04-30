Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Albulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar
Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 39 Benzia), Ribeiro, El Kaabi, Saint-Louis, Diouf
Altay: Lis, Björkander, Thiam, İbrahim Öztürk, Kazımcan Karataş, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel,
Gol: Dk. 10 Kappel (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay) Dk. 44 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Altay maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
10 dakikada Altay öne geçti. Zeki Yıldırım'ın savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası içine giren Kappel'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.
27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.
28. dakikada Thiam'nın pasında ceza sahası dışından Thaciano'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına içene gönderdiği topa kafayla vuran El Kaabi'nin şutu üstten dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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