Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

30.04.2022 21:18
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Albulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa SavranlarAtakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa (Dk.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Albulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 39 Benzia), Ribeiro, El Kaabi, Saint-Louis, Diouf

Altay: Lis, Björkander, Thiam, İbrahim Öztürk, Kazımcan Karataş, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel,

Gol: Dk. 10 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay) Dk. 44 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Altay maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10 dakikada Altay öne geçti. Zeki Yıldırım'ın savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası içine giren Kappel'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.

28. dakikada Thiam'nın pasında ceza sahası dışından Thaciano'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına içene gönderdiği topa kafayla vuran El Kaabi'nin şutu üstten dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Özgür Ertem, Onur Ergün, Sadık Baş, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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