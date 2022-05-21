Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.05.2022 16:50
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ertem, Deniz Caner ÖzaralDemir Grup Sivasspor: Emre Satılmış, Mehmet Albayrak, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Cofie, Felix, Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, KonateKayserispor: Bilal Bayazıt, Cardoso, Uğur...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ertem, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Emre Satılmış, Mehmet Albayrak, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Cofie, Felix, Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, Konate

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Cardoso, Uğur Demirok, Kolovetsios, Karahan Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Mane, Gavranovic, İlhan Parlak

Gol: Dk. 21 Felix (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Kayserispor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada ilk tehlikeli atak Sivasspor'dan geldi. Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

21. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Kerem Atakan Kesgin'in sol kanattan ortasına, ön direkte iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda topu ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada Kayserispor etkili geldi. Gökhan Sazdağı'nın pasıyla hareketlenen Gavranovic'in ceza yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakikada sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt sağına yatarak topu çıkardı.

41. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla ceza sahasına giren Konate'nin şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45. dakikada Özkan Yiğiter'in ceza yayının gerisinden vuruşunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Y. Kayserispor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Y. Kayserispor: 0 (İlk yarı) Kayserispor'da son hafta rotasyonu Kayserispor'da son hafta rotasyonu
Kaynak: AA

Kerem Atakan Kesgin, Bahçeşehir Koleji, Ziya Erdal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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