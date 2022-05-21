Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.05.2022 18:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ertem, Deniz Caner ÖzaralDemir Grup Sivasspor: Emre Satılmış, Mehmet Albayrak (Dk. 61 Emirhan Tak), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter (Dk. 84 Fajr), Cofie (Dk. 89 Kaan Onaran), Felix (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ertem, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Emre Satılmış, Mehmet Albayrak (Dk. 61 Emirhan Tak), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter (Dk. 84 Fajr), Cofie (Dk. 89 Kaan Onaran), Felix (Dk. 84 Uğur Çiftçi), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 89 Halit Çokyaşar), Sefa Yılmaz, Konate

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Cardoso, Uğur Demirok, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Mehmet Eray Özbek), İbrahim Akdağ (Dk. 77 Janneh), Abdulkadir Parmak, Mane (Dk. 46 Hayrullah Erkip), Gavranovic (Dk. 46 Talha Karakaş), İlhan Parlak (Dk. 69 Ethem Balcı)

Goller: Dk. 21 Felix, Dk. 64 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor maçı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan aldığı topla ön direğe hareketlenen Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

59. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Konate'nin şutunda, Bilal Bayazıt iki hamlede topa hakim oldu.

64. dakikada Sivasspor tekrar öne geçti. Ziya Erdal'ın ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Kerem Atakan Kesgin tek vuruşla kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 2-1.

75. dakikada Emirhan Tak'ın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Özkan Yiğiter'in vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Bahçeşehir Koleji, Ziya Erdal, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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