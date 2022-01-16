Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.
Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı 4-2 yenerken, Aytemiz Alanyaspor konuk olduğu Altay'ı 2-0, Kasımpaşa da dış sahada GZT Giresunspor'u aynı skorla mağlup etti.
Ligde konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Beşiktaş- Gaziantep FK: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-2
Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe: 1-1
Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|21
|15
|5
|1
|38
|15
|23
|50
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|11
|6
|3
|32
|16
|16
|39
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|21
|11
|2
|8
|32
|28
|4
|35
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|20
|10
|4
|6
|30
|20
|10
|34
|5.ADANA DEMİRSPOR
|21
|9
|7
|5
|30
|24
|6
|34
|6.FENERBAHÇE
|21
|9
|6
|6
|33
|26
|7
|33
|7.BEŞİKTAŞ
|21
|9
|5
|7
|33
|30
|3
|32
|8.AYTEMİZ ALANYASPOR
|21
|9
|5
|7
|32
|32
|0
|32
|9.GAZİANTEP FK
|21
|9
|4
|8
|27
|28
|-1
|31
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|21
|7
|9
|5
|28
|21
|7
|30
|11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|21
|8
|6
|7
|29
|30
|-1
|30
|12.YUKATEL KAYSERİSPOR
|21
|7
|7
|7
|29
|29
|0
|28
|13.GALATASARAY
|21
|7
|6
|8
|26
|28
|-2
|27
|14.GZT GİRESUNSPOR
|21
|7
|4
|10
|20
|21
|-1
|25
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|21
|6
|5
|10
|22
|32
|-10
|23
|16.GÖZTEPE
|21
|5
|6
|10
|24
|29
|-5
|21
|17.KASIMPAŞA
|21
|5
|6
|10
|24
|29
|-5
|21
|18.ALTAY
|21
|5
|3
|13
|23
|35
|-12
|18
|19.ÇAYKUR RİZESPOR
|21
|5
|3
|13
|19
|38
|-19
|18
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|21
|4
|3
|14
|17
|37
|-20
|15
22. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Ocak Salı:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor