Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

Goller: Dk. 19 ve 30 Bertolacci, Dk. 37 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 35 Lima (Medipol Başakşehir)

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

15. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek topun ağlara gitmesini önledi.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pesic'in ara pasıyla penaltı noktasının solunda buluşan Bertolacci'nin vuruşunda, savunmada Duarte'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada kırmızı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, Lima'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası gerisine koşu yapan Bertolacci, bekletmeden vurduğu topu kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

37. dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Biglia'nın ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Balkovec, meşin yuvarlağı Duarte'den kurtararak kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

45. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Ev sahibi ekip, müsabakanın devre arasına 3-0 önde girdi.