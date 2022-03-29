Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

29.03.2022 11:58
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 32. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

TFF 2. Lig'de 32. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup:

14.00 Amed Sportif Faaliyetler- Bucaspor 1928 (Diyarbakır)

14.00 Pazarspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)

14.00 Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor- Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)

14.00 Teco Karacabey Belediyespor- Isparta 32 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

14.00 Ankara Demirspor- Pendikspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Nazilli Belediyespor- Uşakspor (Nazilli İlçe)

Kırmızı Grup:

13.00 Sivas Belediyespor- İnegölspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Kahramanmaraşspor- Niğde Anadolu (7 Ocak)

14.00 Serik Belediyespor- Adıyaman Futbol Kulübü (Serik İsmail Oğan)

14.00 Turgutluspor-Afjet Afyonspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor- Ergene Velimeşespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Bodrumspor-Silahtaroğlu Vanspor (Bodrum İlçe)

14.00 Çorum FK-Somaspor (Çorum Şehir)

14.00 Sarıyer- Ankaraspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare- 1461 Trabzon (Bayburt Genç Osman)

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Görür: 'Adana bu kızlara sahip çıkmalı' Görür: 'Adana bu kızlara sahip çıkmalı' Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika


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