Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

24.05.2022 17:57
Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

20 Mayıs'ta sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-1 kazanan Bodrumspor, rövanşta An Zentrum Bayburt Özil İdare'ye konuk oldu.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 37. dakikada Celal Dumanlı, 71. dakikada Burhan Eşer ve 80. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın golleriyle 3-0 kazanan Bodrumspor, adını finale yazdırdı.

Bodrumspor, finalde Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Bodrum Belediyesi'nden Bodrumspor açıklaması Bodrum Belediyesi'nden Bodrumspor açıklaması Bodrumspor'dan suç duyurusu Bodrumspor'dan suç duyurusu
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:03:41. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement