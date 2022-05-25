İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika
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İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi

25.05.2022 19:39
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi

STAT: EryamanHAKEMLER: Onur Özütoprak, Önder Çalış, Mehmet Özer İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can Tuncer - Recep Metin (Dk. 37 Murat Erdemir), İsmail Güven, Emre Gemici, Enes Soy (Dk. 60 Abdurrahman Koruyucu), Erdinç Pekgöz, Ahmet Devret, Osman Şahin (Dk.

STAT: EryamanHAKEMLER: Onur Özütoprak, Önder Çalış, Mehmet Özer İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can Tuncer - Recep Metin (Dk. 37 Murat Erdemir), İsmail Güven, Emre Gemici, Enes Soy (Dk. 60 Abdurrahman Koruyucu), Erdinç Pekgöz, Ahmet Devret, Osman Şahin (Dk. 103 Ömer Turan), Onur Ural, Metehan Baltacı, İrfan Başaran (Dk. 109 Hakan Kuş)ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Bayram Olgun - Salih Zafer Kurşunlu, Suat Kaya (Dk. 86 Erdem Onur Beytaş), Muhammed Reis, Mesut Çaytemel Dk. 89 Tugkan Kamışoğlu), Mert Örnek (Dk. 46 Abdülaziz Solmaz), Arif Morkaya, Berkay Arslan (Dk. 86 Abdullah Çelik), Batuhan Süer, Mustafa Kayabaşı (Dk. 109 Yılmaz Özeren), Okan Baydemir (Dk. 65 Batuhan Karadeniz) GOLLER: Dk. 15 Suat Kaya (Iğdır FK), Dk. 41 Enes Soy (İskenderunspor)SARI KARTLAR: Recep Metin, İrfan Başaran, Murat Erdemir (İskenderunspor), Muhammed Reis, Batuhan Süer, Tugkan Kamışoğlu (Iğdır FK)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off Finalinde İskenderunspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamladı. Seri penaltı atışları sonucu müsabakadan 8-7 galip ayrılan İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi. Maçın ardından Hatay ekibi için kupa seromonisi düzenlendi. Kupayla birlikte tribünlere koşan İskenderunsporlu futbolcular, sevinçlerini taraftarıyla paylaştı.

- Ankara
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi
İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi

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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika
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