STAT: EryamanHAKEMLER: Onur Özütoprak, Önder Çalış, Mehmet Özer İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can Tuncer - Recep Metin
(Dk. 37 Murat Erdemir
), İsmail Güven
, Emre Gemici, Enes Soy (Dk. 60 Abdurrahman Koruyucu), Erdinç Pekgöz, Ahmet Devret
, Osman Şahin
(Dk. 103 Ömer Turan
), Onur Ural, Metehan Baltacı, İrfan Başaran (Dk. 109 Hakan Kuş)ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Bayram Olgun - Salih Zafer
Kurşunlu, Suat Kaya
(Dk. 86 Erdem Onur Beytaş), Muhammed Reis, Mesut Çaytemel Dk. 89 Tugkan Kamışoğlu), Mert Örnek (Dk. 46 Abdülaziz Solmaz), Arif Morkaya
, Berkay Arslan
(Dk. 86 Abdullah Çelik
), Batuhan Süer, Mustafa Kayabaşı
(Dk. 109 Yılmaz Özeren), Okan Baydemir (Dk. 65 Batuhan Karadeniz
) GOLLER: Dk. 15 Suat Kaya (Iğdır
FK), Dk. 41 Enes Soy (İskenderunspor)SARI KARTLAR: Recep Metin, İrfan Başaran, Murat Erdemir (İskenderunspor), Muhammed Reis, Batuhan Süer, Tugkan Kamışoğlu (Iğdır FK)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off Finalinde İskenderunspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamladı. Seri penaltı atışları sonucu müsabakadan 8-7 galip ayrılan İskenderunspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi. Maçın ardından Hatay
ekibi için kupa seromonisi düzenlendi. Kupayla birlikte tribünlere koşan İskenderunsporlu futbolcular, sevinçlerini taraftarıyla paylaştı.
- Ankara