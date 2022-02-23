Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligin 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler- Kırklarelispor: 1-0
Akhisarspor- Pendikspor: 0-1
Isparta 32 Spor- Uşakspor: 2-1
Tarsus İdman Yurdu- Kırşehir Belediyespor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor- Nazilli Belediyespor: 3-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Ankara Demirspor: 0-2
Bucaspor 1928- Eskişehirspor: 3-1
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1
Kırmızı Grup
Somaspor-Serik Belediyespor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0
Bodrumspor- Sivas Belediyespor: 1-0
Çorum FK-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-1
Adıyaman FK-Afjet Afyonspor: 0-5
Niğde Anadolu FK-Diyarbekirspor: 2-1
İnegölspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
1461 Trabzon FK- Sakaryaspor: 0-1
Ankaraspor- Turgutluspor: 1-1
Sarıyer-Etimesgut Belediyespor: 2-2
Kaynak: AA
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