Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

23.02.2022 16:29
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligin 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler- Kırklarelispor: 1-0

Akhisarspor- Pendikspor: 0-1

Isparta 32 Spor- Uşakspor: 2-1

Tarsus İdman Yurdu- Kırşehir Belediyespor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor- Nazilli Belediyespor: 3-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Ankara Demirspor: 0-2

Bucaspor 1928- Eskişehirspor: 3-1

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1

Kırmızı Grup

Somaspor-Serik Belediyespor: 2-1

Silahtaroğlu Vanspor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0

Bodrumspor- Sivas Belediyespor: 1-0

Çorum FK-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-1

Adıyaman FK-Afjet Afyonspor: 0-5

Niğde Anadolu FK-Diyarbekirspor: 2-1

İnegölspor-Ergene Velimeşespor: 1-0

1461 Trabzon FK- Sakaryaspor: 0-1

Ankaraspor- Turgutluspor: 1-1

Sarıyer-Etimesgut Belediyespor: 2-2

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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0 TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0 TFF 2. Lig'de 27. hafta maçları yarın yapılacak TFF 2. Lig'de 27. hafta maçları yarın yapılacak

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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